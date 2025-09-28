come partecipare alle registrazioni di amici 25: tutte le informazioni utili. La nuova edizione del talent show Amici, condotto da Maria De Filippi, è tornata su Canale 5 con molte novità e conferme. La trasmissione, che coinvolge artisti emergenti e professionisti, continua ad attirare un vasto pubblico desideroso di assistere alle registrazioni. In questo approfondimento vengono illustrati i passaggi necessari per partecipare come pubblico alle sessioni di registrazione, con dettagli sulla gestione degli studi e sulle modalità di prenotazione. presenza del pubblico nelle registrazioni di Amici 25. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Amici 25 come partecipare alle registrazioni e tutte le novità