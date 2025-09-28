Amici 2025 i cantanti partono già col turbo | Penelope Michele e Riccardo pronti per la corsa verso il Serale Ecco tutti i nuovi allievi e le curiosità
La classe della 25esima edizione di “ Amici di Maria De Filippi ” si è formata nel corso dell’appuntamento pomeridiano di questa domenica 28 settembre. Maria De Filippi, con tanti ospiti in studio da Simona Ventura a Irama, ha fatto esibire cantanti e ballerini che si sono sottoposti al giudizio dei professori della classe di Canto ( Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini ) e dai professori della classe Ballo ( Alessandra Celentano, Emanuel Lo e il ritorno di Veronica Peparini). In tutto al momento gli allievi sono 17 suddivisi in 10 cantanti e 8 ballerini. Tra i cantanti da segnalare la voce e lo stile del 20enne Michele Ballo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
CORNETTO BATTITI LIVE: UN TRIO A CONDURRE, IL CAST DEI CANTANTI E GLI ALLIEVI DI AMICI
