Amici 2025 apre le porte ai nuovi studenti tra cantanti e ballerini | ecco tutte le novità su Canale 5

Si riapriranno le porte della scuola più famosa d’Italia. Oggi, domenica 28 settembre alle ore 14 su Canale 5, al via la 25esima edizione di “Amici di Maria De Filippi “, il talent più longevo della storia della tv italiana. Ad aprire la prima puntata, come sempre condotta da Maria De Filippi, per riconsegnare la coppa della vittoria ci sarà il ballerino e vincitore della scorsa edizione Daniele Doria. Come da tradizione i nuovi allievi non saranno da soli, ma ad accompagnarli sei ospiti in studio: Irama, Francesca Fagnani, Geppi Cucciari, il frontman dei The Kolors Stash, Simona Ventura pronta a condurre lunedì 29 settembre la nuova edizione del “Grande Fratello”, l’ex vincitore di “Amici” e ex giudice del Serale Giuseppe Giofrè, reduce dal tour mondiale con Jennifer Lopez. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

