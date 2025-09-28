Amianto killer nelle scuole italiane | oltre 400mila tra studenti e docenti esposti ogni giorno 2.500 istituti ancora contaminati nonostante i divieti L’allarme choc dell’Osservatorio Nazionale | Una bomba sanitaria

L'emergenza amianto nelle scuole assume proporzioni drammatiche secondo i dati diffusi dall'Osservatorio Nazionale Amianto. Ben 2.500 istituti scolastici risultano ancora contaminati da materiali contenenti la fibra killer, con un'esposizione che coinvolge circa 352.000 studenti e 50.000 operatori tra docenti e personale ATA. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

