Amato sfidato eguagliato | Marquez 9 Mondiali come il suo ex mito Valentino

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Giappone arriva il nono titolo per Marc, settimo in top class e primo con la Ducati. Nella terra di Honda e Yamaha, in sella alla moto con cui Rossi aveva fallito: quando la storia gioca con i paradossi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

amato sfidato eguagliato marquez 9 mondiali come il suo ex mito valentino

© Gazzetta.it - Amato, sfidato, eguagliato: Marquez, 9 Mondiali come il suo (ex) mito Valentino

In questa notizia si parla di: amato - sfidato

Cerca Video su questo argomento: Amato Sfidato Eguagliato Marquez