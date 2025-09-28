Amato sfidato eguagliato | Marquez 9 Mondiali come il suo ex mito Valentino
In Giappone arriva il nono titolo per Marc, settimo in top class e primo con la Ducati. Nella terra di Honda e Yamaha, in sella alla moto con cui Rossi aveva fallito: quando la storia gioca con i paradossi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: amato - sfidato
SPOTLIGHT di MARCO BRUNACCI | D’Amato (che ha sfidato Rocca) segue Calenda e picchia: «Esagerata una delegazione di 60 persone». E i numeri umbri diventano un problema. Necessaria un’operazione trasparenza. Senza rigirare la frittata #umbria - facebook.com Vai su Facebook