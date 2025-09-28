Altro muro nel Baltico questa volta sott’acqua Così la Nato protegge le infrastrutture

Formiche.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nato, è stato di guerra (sottomarina). Rafforzata la missione “Baltic Sentry”, lanciata lo scorso gennaio nel Mar Baltico, con una fregata di difesa aerea e mezzi di ricognizione, mentre i Capi di Stato Maggiore della Difesa dei 32 Stati membri si sono incontrati a Riga. Presente anche l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, numero uno del Comitato Militare della Nato. Cosa rischia anche l’Italia, oltre alla cintura orientale dell’alleanza? Punto di partenza è l’intensificazione delle attività di droni non identificati penetrati nello spazio aereo danese in prossimità di siti chiave. Nei giorni scorsi la Danimarca ha denunciato alcuni incidenti con droni e, di fatto, l’alleanza è stata costretta a rafforzare le sue operazioni nel Mar Baltico. 🔗 Leggi su Formiche.net

altro muro nel baltico questa volta sott8217acqua cos236 la nato protegge le infrastrutture

© Formiche.net - Altro muro nel Baltico, questa volta sott’acqua. Così la Nato protegge le infrastrutture

In questa notizia si parla di: altro - muro

Il nuovo Dan, il muro difensivo, Ciro e Berna. Un altro anno di sfide per l’architetto Italiano

Calciomercato Inter (Sky), muro Atalanta per Lookman? Altro che Sancho, la vera alternativa è un’altra!

Juve Borussia Dortmund: un altro grande esame per il muro bianconero. Chi sarà il pericolo principale da fronteggiare, ecco il duello per Bremer e compagni

altro muro baltico voltaAltro muro nel Baltico, questa volta sott’acqua. Così la Nato protegge le infrastrutture - Rafforzata la missione “Baltic Sentry”, lanciata lo scorso gennaio nel Mar Baltico, con una fregata di difesa aerea e mezzi di ricognizione, mentre i Capi di Sta ... Come scrive formiche.net

Cerca Video su questo argomento: Altro Muro Baltico Volta