Nato, è stato di guerra (sottomarina). Rafforzata la missione “Baltic Sentry”, lanciata lo scorso gennaio nel Mar Baltico, con una fregata di difesa aerea e mezzi di ricognizione, mentre i Capi di Stato Maggiore della Difesa dei 32 Stati membri si sono incontrati a Riga. Presente anche l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, numero uno del Comitato Militare della Nato. Cosa rischia anche l’Italia, oltre alla cintura orientale dell’alleanza? Punto di partenza è l’intensificazione delle attività di droni non identificati penetrati nello spazio aereo danese in prossimità di siti chiave. Nei giorni scorsi la Danimarca ha denunciato alcuni incidenti con droni e, di fatto, l’alleanza è stata costretta a rafforzare le sue operazioni nel Mar Baltico. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Altro muro nel Baltico, questa volta sott’acqua. Così la Nato protegge le infrastrutture