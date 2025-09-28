Altro infortunio per il Real Madrid | prendono il sostituto in Serie A
Il Real Madrid ha subito l’ennesimo degli ultimi mesi: il sostituto, in questo caso, può arrivare direttamente dalla Serie A La Liga aveva in programma una partita decisamente speciale in questo weekend. Il Real Madrid sfidava l’ Atletico Madrid in un match che ha sempre un sapore particolare, soprattutto per gli equilibri calcistici nella capitale spagnola. E anche in questo caso non sono mancati i gol e non è mancato neppure lo spettacolo. Infatti, i Colchoneros sono riusciti ad avere la meglio sui Blancos con il risultato di 5-2, una manita inaspettata e che resterà storica, soprattutto per come stava andando la prima parte di stagione per entrambe. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: altro - infortunio
Ndoye, altro che infortunio: retroscena incredibile, c’entra anche il Napoli
Altro infortunio per Marcell Jacobs: salta due tappe di Diamond League
Tamberi diventa papà. Jacobs, altro infortunio
Amir #Rrahmani ha subito questa mattina un altro infortunio: le prime sensazioni non sono positive, il difensore del #Napoli dovrebbe rientrare addirittura dopo la sosta per le nazionali, il 18 ottobre a Torino contro i granata. Link: - X Vai su X
Si immaginava tutto un altro esordio col Liverpool, Giovanni Leoni Fuori in barella nel finale: sembra proprio un infortunio serio... - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio per Carvajal dopo il derby, i tempi di recupero: il 22 ottobre c'è Real Madrid-Juventus - Il terzino spagnolo si è fatto male durante la gara malamente persa contro l'Atletico Madrid: altra tegola per il Real dopo l'infortunio di Rudiger. Secondo msn.com
Infortunio Carvajal: altra tegola per Xabi Alonso! Un mese di stop per il capitano, potrebbe saltare anche lui Real Madrid Juve. Svelate le sue condizioni - Infortunio Carvajal: un mese di stop per il capitano, verso il forfait Real Madrid Juve. Lo riporta juventusnews24.com