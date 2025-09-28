Altro infortunio per il Real Madrid | prendono il sostituto in Serie A

Il Real Madrid ha subito l’ennesimo degli ultimi mesi: il sostituto, in questo caso, può arrivare direttamente dalla Serie A La Liga aveva in programma una partita decisamente speciale in questo weekend. Il Real Madrid sfidava l’ Atletico Madrid in un match che ha sempre un sapore particolare, soprattutto per gli equilibri calcistici nella capitale spagnola. E anche in questo caso non sono mancati i gol e non è mancato neppure lo spettacolo. Infatti, i Colchoneros sono riusciti ad avere la meglio sui Blancos con il risultato di 5-2, una manita inaspettata e che resterà storica, soprattutto per come stava andando la prima parte di stagione per entrambe. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

altro infortunio real madridInfortunio per Carvajal dopo il derby, i tempi di recupero: il 22 ottobre c'è Real Madrid-Juventus - Il terzino spagnolo si è fatto male durante la gara malamente persa contro l'Atletico Madrid: altra tegola per il Real dopo l'infortunio di Rudiger. Secondo msn.com

altro infortunio real madridInfortunio Carvajal: altra tegola per Xabi Alonso! Un mese di stop per il capitano, potrebbe saltare anche lui Real Madrid Juve. Svelate le sue condizioni - Infortunio Carvajal: un mese di stop per il capitano, verso il forfait Real Madrid Juve. Lo riporta juventusnews24.com

