Altre 10 navi si uniranno alla Flotilla
La Freedom Flotilla composta da una decina di navi umanitarie con a bordo circa 60 persone di 15 nazionalità diverse, tra cui alcuni parlamentari francesi, è salpata dal porto di Catania. 🔗 Leggi su Today.it
LE 2 FLOTTIGLIE PARTITE PER NAVIGARE INSIEME VERSO GAZA I due convogli da Tunisia e Italia si sono finalmente messi in moto. Si uniranno in mare aperto per poi fare rotta insieme verso Gaza, a quasi 2000 km di distanza. https://tinyurl.com/yk8p2yjd
Global Sumud Flotilla: dai porti di Sicilia, Grecia e Tunisia sono salpate le barche che si uniranno alla missione verso Gaza VIDEO
Flotilla avanti verso Gaza, 10 italiani lasciano le navi: in arrivo nuovi scioperi e proteste di piazza - La delegazione italiana ha deciso di ridimensionare la propria esposizione, ma sulle imbarcazioni restano i parlamentari: nonostante l'appello di Mattarella a fermarsi la missione va avanti verso le a ... Lo riporta today.it
Flotilla, attacco di notte con i droni: colpite 11 navi. Arrivano in soccorso le fregate di Italia e Spagna - Quando la Global Sumud Flotilla navigava in acque internazionali non lontano da Creta. Scrive ilmessaggero.it