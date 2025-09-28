Altre 10 navi si uniranno alla Flotilla

Today.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Freedom Flotilla composta da una decina di navi umanitarie con a bordo circa 60 persone di 15 nazionalità diverse, tra cui alcuni parlamentari francesi, è salpata dal porto di Catania. 🔗 Leggi su Today.it

10 navi uniranno flotillaFlotilla avanti verso Gaza, 10 italiani lasciano le navi: in arrivo nuovi scioperi e proteste di piazza - La delegazione italiana ha deciso di ridimensionare la propria esposizione, ma sulle imbarcazioni restano i parlamentari: nonostante l'appello di Mattarella a fermarsi la missione va avanti verso le a ... Lo riporta today.it

10 navi uniranno flotillaFlotilla, attacco di notte con i droni: colpite 11 navi. Arrivano in soccorso le fregate di Italia e Spagna - Quando la Global Sumud Flotilla navigava in acque internazionali non lontano da Creta. Scrive ilmessaggero.it

