Alto Calore appello dei Sindaci per la tutela del diritto all’acqua

Anteprima24.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 4 minuti   Sindaci dei Comuni di Aiello del Sabato, Montefusco, Montecalvo, Pietradefusi, Montefredane, Pratola Serra, Sorbo Serpico, Pago Veiano, Sant’Arcangelo a Trimonte, Santo Stefano del Sole, Capriglia Irpina, Mirabella Eclano, Torrioni, Petruro Irpino, Santa Paolina, Paternopoli, San Giorgio del Sannio, Venticano e Montor o – con il sostegno, seppur non presenti per motivi organizzativi, dei Comuni di Calvi, Tufo, Vallesaccarda, Santa Lucia di Serino, Manocalzati e Salza Irpina, Lauro, Forino, Montemiletto, Ospedaletto D’Alpinolo, Mercogliqno, Atripalda, Castel Baronia, Volturara, Sant’Angelo a Scala, Cesinali, Fontanarosa, San Martino Sannita – riunitisi presso la sede della Fondazione Pascucci di Pietradefusi, hanno discusso con fermezza e senso di responsabilità della drammatica crisi che da troppo tempo investe la gestione idrica affidata ad Alto Calore Servizi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

alto calore appello dei sindaci per la tutela del diritto all8217acqua

© Anteprima24.it - Alto Calore, appello dei Sindaci per la tutela del diritto all’acqua

In questa notizia si parla di: alto - calore

Ondate di calore: ordinanza regionale per limitare lavoro dei rider con livello di rischio "Alto"

Emergenza idrica a Ceppaloni, il sindaco Cataudo: “Ho chiesto e ottenuto garanzie da Alto Calore per oggi”

Alto Calore, multa da 2 milioni per la qualità del servizio

alto calore appello sindaciAlto Calore, le richieste del Comitato Uniamoci per l’acqua ai sindaci - (ACS), il Comitato civico “Uniamoci per l’Acqua” ha inviato una PEC ufficiale a sindaci, EIC (Ente Idrico Campano) e ... Secondo corriereirpinia.it

alto calore appello sindaciTutela dell’acqua, l’appello dei sindaci dell’Irpinia e del Sannio: pronti a manifestare sotto Palazzo Santa Lucia - E’ stato un confronto a tutto campo sull’emergenza legata alla gestione idrica di Alto Calore quello che ha visto protagonisti i Sindaci dei Comuni di Aiello del Sabato, Montefusco, ... Come scrive corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Alto Calore Appello Sindaci