Tempo di lettura: 4 minuti Sindaci dei Comuni di Aiello del Sabato, Montefusco, Montecalvo, Pietradefusi, Montefredane, Pratola Serra, Sorbo Serpico, Pago Veiano, Sant’Arcangelo a Trimonte, Santo Stefano del Sole, Capriglia Irpina, Mirabella Eclano, Torrioni, Petruro Irpino, Santa Paolina, Paternopoli, San Giorgio del Sannio, Venticano e Montor o – con il sostegno, seppur non presenti per motivi organizzativi, dei Comuni di Calvi, Tufo, Vallesaccarda, Santa Lucia di Serino, Manocalzati e Salza Irpina, Lauro, Forino, Montemiletto, Ospedaletto D’Alpinolo, Mercogliqno, Atripalda, Castel Baronia, Volturara, Sant’Angelo a Scala, Cesinali, Fontanarosa, San Martino Sannita – riunitisi presso la sede della Fondazione Pascucci di Pietradefusi, hanno discusso con fermezza e senso di responsabilità della drammatica crisi che da troppo tempo investe la gestione idrica affidata ad Alto Calore Servizi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Alto Calore, appello dei Sindaci per la tutela del diritto all’acqua