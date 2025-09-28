Almanacco | Domenica 28 settembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Pisatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 settembre è il 271º giorno del calendario gregoriano (il 272º negli anni bisestili). Mancano 94 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Lorenzo Ruiz e compagni, martiri.Aforisma di SettembreBrache, tela e meloni in settembre non son buoniAccadde oggi551 a.C. - Nasce nello Stato di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: almanacco - domenica

Domenica 13 luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Almanacco | Domenica 13 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e aforisma del giorno

Domenica 20 luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

almanacco domenica 28 settembreAlmanacco | Domenica 28 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - In Italia viene istituita la Federazione Italiana Rugby (FIR), muore Papa Giovanni Paolo I: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... Segnala modenatoday.it

almanacco domenica 28 settembreAlmanacco del 28 Settembre: Fleming e la penicillina, un giorno che cambiò la medicina - Il 28 settembre segna la scoperta della penicillina, la nascita di Confucio e Mastroianni, e la Giornata del Diritto all’Informazione. Da infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Almanacco Domenica 28 Settembre