Almanacco del 28 settembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi domenica 28 settembre. Mancano 94 giorni alla fine dell’anno. Santo del giorno: San Venceslao. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
