Alluvione a Cairo Montenotte gli abitanti | Quando piove non dormiamo più

Ilsecoloxix.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comitato di residenti chiede al Comune interventi urgenti. Arpal: «I fanghi nei box non sono tossici». 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

alluvione a cairo montenotte gli abitanti quando piove non dormiamo pi249

© Ilsecoloxix.it - Alluvione a Cairo Montenotte, gli abitanti: “Quando piove non dormiamo più”

In questa notizia si parla di: alluvione - cairo

Alluvione a Cairo Montenotte, auto travolte dal Bormida in piena: il drone

alluvione cairo montenotte abitantiAlluvione a Cairo Montenotte, gli abitanti: “Quando piove non dormiamo più. Se continua così, andiamo via da qui” - Arpal: «I fanghi nei box non sono tossici» Cairo – I residenti si riuniscono in un comitato per chiedere al Comune “interventi urgenti”. Secondo ilsecoloxix.it

alluvione cairo montenotte abitantiMaltempo in Liguria, alluvione sulla Valbormida - Savona – Alluvione all’alba in Valbormida, mentre la Liguria era in stato di allerta arancione per temporali (qui il dettaglio degli orari): una violenta bomba d’acqua si è abbattuta su Cairo ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Alluvione Cairo Montenotte Abitanti