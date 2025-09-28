All' università d’Annunzio sbarca il teatro patologico di Dario D’Ambrosi
. A conclusione delle attività della prima annualità del progetto “University for students’health”, l’università degli studi di Chieti-Pescara ospiterà uno dei maggiori artisti d’avanguardia italiani, creatore del movimento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: universit - annunzio
Dipartimento Lettere, arti e scienze sociali - Università G. d'Annunzio - facebook.com Vai su Facebook
Il Senato Accademico dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, nella seduta odierna, ha approvato all’unanimità la mozione proposta dal Rettore, Liborio Stuppia “sulle violazioni dei diritti umani nella Striscia di Gaza”: unich.it/notizie/ - X Vai su X
Il teatro di lunedì sbarca a Palazzo Vaj - Si chiama "Teatro di lunedì a Palazzo Vaj" ed è una rassegna di prosa che sbarca da settembre fino ad ottobre in uno degli edifici storici rappresentativi della città, in via Pugliesi 26. Scrive lanazione.it