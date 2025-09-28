Allerta maltempo a Milano il Seveso ha raggiunto i 5 metri a Niguarda | Massimi storici a rischio anche il Lambro
Tra le aeree a rischio esondazione a Milano, quella di Niguarda e Paderno Dugnano dove il fiume Seveso ha sfiorato i 5 metri. L'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del Comune, Marco Granelli, ha chiesto alla Regione Lombardia di instaurare un tavolo di lavoro permanente per affrontare gli "eventi climatici straordinari" che si stanno abbattendo sulla città.
