Allerta maltempo a Milano il Seveso ha raggiunto i 5 metri a Niguarda | Massimi storici a rischio anche il Lambro

Tra le aeree a rischio esondazione a Milano, quella di Niguarda e Paderno Dugnano dove il fiume Seveso ha sfiorato i 5 metri. L'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del Comune, Marco Granelli, ha chiesto alla Regione Lombardia di instaurare un tavolo di lavoro permanente per affrontare gli "eventi climatici straordinari" che si stanno abbattendo sulla città. 🔗 Leggi su Fanpage.it