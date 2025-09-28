Allerta del Viminale in vista dei cortei pro Pal Piantedosi incontrerà i prefetti

Feedpress.me | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli scontri di Torino, e prima ancora quelli a Milano, l’attenzione del Viminale si concentra ora sulle altre piazze calde pronte ad ospitare le proteste dei pro Pal, alla luce degli ultimi sviluppi sulla vicenda della Sumud Flotilla. Su questo fronte la manifestazione di sabato 4 ottobre a Roma è l’evento che più di tutti è sotto i riflettori. E si lavora già ai singoli dispositivi di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

allerta del viminale in vista dei cortei pro pal piantedosi incontrer224 i prefetti

© Feedpress.me - Allerta del Viminale in vista dei cortei pro Pal, Piantedosi incontrerà i prefetti

In questa notizia si parla di: allerta - viminale

allerta viminale vista corteiAllerta del Viminale in vista dei cortei pro Pal, Piantedosi incontrerà i prefetti - Dopo gli scontri di Torino, e prima ancora quelli a Milano, l’attenzione del Viminale si concentra ora sulle altre piazze calde pronte ad ospitare le proteste dei pro Pal, alla luce degli ultimi svilu ... Segnala msn.com

Medio Oriente, il prefetto di Roma alza il livello di allerta in vista delle proteste pro Pal - Saranno giorni caldi a Roma per una serie di cortei e manifestazioni che animeranno la città portare solidarietà al popolo palestinese sterminato dai bombardamenti israeliani. Si legge su romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Allerta Viminale Vista Cortei