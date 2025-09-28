Allenamento Inter vittoria con il Cagliari e testa subito alla Champions | martedì arriva lo Slavia Praga

Allenamento Inter, tre punti a Cagliari con Lautaro e Pio Esposito protagonisti: ora la sfida di Champions contro lo Slavia Praga a San Siro. L’ Inter di Cristian Chivu torna da Cagliari con un successo che regala fiducia e continuità. All’ Unipol Domus i nerazzurri hanno ritrovato la rete del capitano Lautaro Martinez, al rientro da titolare dopo i problemi fisici, hanno visto l’esordio dal primo minuto di Luis Henrique e, soprattutto, hanno potuto esultare per il primo gol in Serie A del giovane Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 prodotto del vivaio. Una vittoria che ha mostrato segnali importanti sul piano della crescita collettiva. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenamento Inter, vittoria con il Cagliari e testa subito alla Champions: martedì arriva lo Slavia Praga

