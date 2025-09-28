Allegri | Sono contento perché era un test importante Dobbiamo continuare a lavorare è un passettino in avanti

Internews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allegri: «Se giochiamo con questo spirito possiamo portarle a casa. Su Leao e Modric penso.». Le parole del tecnico del Milan. Massimiliano  Allegri, tecnico del  Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di   Dazn  al termine della sfida giocata questa sera contro il  Napoli. San Siro, la casa dell’ Inter, ha infatti ospitato un grande match sul quale si è espresso proprio il tecnico rossonero. Le parole: PRESTAZIONE –  «Sono contento perché era un test importante e difficile contro un Napoli di grande qualità. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo con l’espulsione abbiamo allenato la fase difensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

allegri sono contento perch233 era un test importante dobbiamo continuare a lavorare 232 un passettino in avanti

© Internews24.com - Allegri: «Sono contento perché era un test importante. Dobbiamo continuare a lavorare, è un passettino in avanti»

In questa notizia si parla di: allegri - sono

Il Sassuolo alza l’asticella per la A. Il sogno sono gli esuberi di Allegri

Milan, Allegri: “Le cessioni sono state condivise”. Sul mercato …

Max Allegri riparte dal Milan: "Sono entusiasta, dobbiamo tornare a giocare in Champions"

allegri sono contento perch233Allegri: «Vittoria meritata, faremo altre partite di sofferenza. Leao deve ritrovare la condizione. Modric è talmente intelligente…» - Allegri: «Vittoria meritata, faremo altre partite di sofferenza. Secondo calcionews24.com

Milan, Allegri: “Sono contento di quello che ho visto. Estupiñán? Giocatore importante” - Dopo la sconfitta del Milan nell’amichevole contro l’Arsenal, Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi. Da gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Allegri Sono Contento Perch233