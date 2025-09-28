Allegri | Sono contento perché era un test importante Dobbiamo continuare a lavorare è un passettino in avanti
Allegri: «Se giochiamo con questo spirito possiamo portarle a casa. Su Leao e Modric penso.». Le parole del tecnico del Milan. Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida giocata questa sera contro il Napoli. San Siro, la casa dell’ Inter, ha infatti ospitato un grande match sul quale si è espresso proprio il tecnico rossonero. Le parole: PRESTAZIONE – «Sono contento perché era un test importante e difficile contro un Napoli di grande qualità. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo con l’espulsione abbiamo allenato la fase difensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: allegri - sono
Il Sassuolo alza l’asticella per la A. Il sogno sono gli esuberi di Allegri
Milan, Allegri: “Le cessioni sono state condivise”. Sul mercato …
Max Allegri riparte dal Milan: "Sono entusiasta, dobbiamo tornare a giocare in Champions"
TUTTI GLI SCONTRI TRA ALLEGRI E CONTE Sono 8? in totale gli scontri tra #Allegri e #Conte in panchina I dati parlano chiaro: 5? vittorie per Conte, 2? pareggi e 1? sola vittoria per Allegri L’unica vittoria del tecnico livornese risale al 2009 in Cagliari- - facebook.com Vai su Facebook
?#Allegri: "Attacco? Stanno tutti bene e sono in difficoltà. L'importante è che chi scenda in campo e chi verrà in panchina dovrà essere pronto. Capisco che tutti vogliano giocare, ma più di 11 non li posso schierare. L'obiettivo è però di tutti. Sembra un parad - X Vai su X
Allegri: «Vittoria meritata, faremo altre partite di sofferenza. Leao deve ritrovare la condizione. Modric è talmente intelligente…» - Allegri: «Vittoria meritata, faremo altre partite di sofferenza. Secondo calcionews24.com
Milan, Allegri: “Sono contento di quello che ho visto. Estupiñán? Giocatore importante” - Dopo la sconfitta del Milan nell’amichevole contro l’Arsenal, Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi. Da gianlucadimarzio.com