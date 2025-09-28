Allegri: «Se giochiamo con questo spirito possiamo portarle a casa. Su Leao e Modric penso.». Le parole del tecnico del Milan. Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida giocata questa sera contro il Napoli. San Siro, la casa dell’ Inter, ha infatti ospitato un grande match sul quale si è espresso proprio il tecnico rossonero. Le parole: PRESTAZIONE – «Sono contento perché era un test importante e difficile contro un Napoli di grande qualità. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo con l’espulsione abbiamo allenato la fase difensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Allegri: «Sono contento perché era un test importante. Dobbiamo continuare a lavorare, è un passettino in avanti»