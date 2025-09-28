Allegri show nel finale di Milan Napoli | l’ex Juve scatenato a bordocampo e calcia così un pallone – VIDEO

Allegri show nel finale di Milan Napoli: il VIDEO di quanto accaduto nella partita di Serie A con l’ex Juve. Un finale di partita ad altissima tensione, non solo in campo ma anche a bordocampo. Nei minuti di recupero di Milan – Napoli, con la sua squadra in dieci uomini a difendere con i denti la vittoria per 2-1, Massimiliano Allegri si è reso protagonista di un vero and proprio show. Preso dalla foga, l’allenatore rossonero ha perso il controllo, scagliando con violenza un pallone in campo. L’episodio è avvenuto nei minuti finali, mentre il Napoli era in pieno assedio alla ricerca del pareggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

