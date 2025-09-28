Allegri scherza | Ci siamo allenati bene per la fase difensiva

Il tecnico rossonero: "Ci saranno altre partite di sofferenza, ma se le giochi con questo spirito è più facile portarle a casa. Modric? E' un giocatore talmente intelligente.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

“Allegri? Mi metteva terzino, non ero felice. Ora basta mi faccia giocare”: De Winter scherza sul nuovo allenatore del Milan

Milan, Allegri:| 'Ora siamo scarsi?' - Il gap che conta non è nella classifica ma nella casella dei gol subiti. Come scrive calciomercato.com

