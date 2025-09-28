Allegri | Pulisic non stava benissimo stamattina ha provato ed è andata bene Ho scelto lui

Ilnapolista.it

Massimiliano Allegri a Dazn a pochi minuti da Milan-Napoli: «I dubbi della vigilia? Avevo Pulisic che non stava benissimo, stamattina ha provato, stava bene e quindi ho scelto lui». Avete tanti calciatori forti a centrocampo. Allegri: «Abbiamo una buona qualità non solo a centrocampo, anche in attacco e in difesa. Siamo solo all’inizio, è un test importante per noi, anche per la capacità di interpretare la partita». Gimenez «Coi gol si va in fiducia, ha segnato, si è sbloccato, lavora tanto per la squadra». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

