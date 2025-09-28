Allegri la trasformazione del Milan passa da Maignan | Scelto e blindato

Il Milan di Massimiliano Allegri sta mostrando un volto diverso, più spregiudicato e maturo, in un avvio di stagione che sorprende anche gli scettici. A guidare la trasformazione non c’è soltanto la mano del tecnico, ma anche la conferma di uomini chiave. Tra questi, su tutti, spicca Mike Maignan. Come ricordato da Luca Bianchin su Gazzetta.it, il duello con Alex Meret non lascia spazio a molti dubbi: “Maignan è il portiere della Francia, Meret lotta per essere il terzo dell’Italia. Obiezione accolta – scrive il giornalista – anche se Maignan resta superiore nella considerazione generale”. La sua presenza tra i pali, dunque, è stata ritenuta imprescindibile da Allegri, che ha chiesto espressamente alla società di tenerlo a Milano. 🔗 Leggi su Milanzone.it

