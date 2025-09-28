Allegri | Giusto festeggiare la vittoria nel primo big-match ma da domani pensiamo subito alla Juventus
Dopo il successo contro il Napoli, l’allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune parole a Milan TV: Le parole di Allegri. Sulla vittoria: « Abbiamo trovato un Napoli forte. È stata una bella partita. Dopo il rosso la squadra ha capito come dovevamo difenderci e cosa dovevamo fare per arginare il Napoli». Sulla partita: « Oggi per noi era un test importante. Anche giocando in 10 a livello di sofferenza. Nel primo tempo potevamo gestire meglio la partita, ogni tanto abbiamo forzato troppo la giocata. Dobbiamo capire i momenti, dovevamo gestirla di più la palla, capire quando accelerare e quando gestirla. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
