Allegri | Giusto festeggiare la vittoria nel primo big-match ma da domani pensiamo subito alla Juventus

Ilnapolista.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo contro il Napoli, l’allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune parole a Milan TV: Le parole di Allegri. Sulla vittoria: « Abbiamo trovato un Napoli forte. È stata una bella partita. Dopo il rosso la squadra ha capito come dovevamo difenderci e cosa dovevamo fare per arginare il Napoli». Sulla partita: « Oggi per noi era un test importante. Anche giocando in 10 a livello di sofferenza. Nel primo tempo potevamo gestire meglio la partita, ogni tanto abbiamo forzato troppo la giocata. Dobbiamo capire i momenti, dovevamo gestirla di più la palla, capire quando accelerare e quando gestirla. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

allegri giusto festeggiare la vittoria nel primo big match ma da domani pensiamo subito alla juventus

© Ilnapolista.it - Allegri: «Giusto festeggiare la vittoria nel primo big-match, ma da domani pensiamo subito alla Juventus»

In questa notizia si parla di: allegri - giusto

Milan, Donadoni: «Il ritorno di Allegri un fattore chiave per la prossima stagione, mi auguro ritrovi il giusto DNA»

Allegri vuole un nuovo bomber: dalla Germania il rinforzo giusto per il Milan

Branchino: “Allegri-Tare è la coppia giusta al momento giusto”

allegri giusto festeggiare vittoriaAllegri: «Giusto festeggiare la vittoria nel primo big-match, ma da domani pensiamo subito alla Juventus» - Dopo il successo contro il Napoli, l'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune parole a Milan TV ... Da ilnapolista.it

allegri giusto festeggiare vittoriaAllegri sorride: "Milan, stiamo diventando squadra. Per noi il Napoli era un test importante" - Mister Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Milan Tv dopo il 2- tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Allegri Giusto Festeggiare Vittoria