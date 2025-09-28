Allegri | Fatti passi avanti Modric troppo intelligente E su Juve-Milan…

Calciomercato.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico rossonero è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ dopo il sofferto successo sul Napoli nel posticipo domenicale Un Massimiliano Allegri evidentemente raggiante quello che si è presentato ai microfoni di ‘ DAZN ‘ dopo il fischio finale di Milan-Napol. I rossoneri compiono un’impresa battendo il Napoli 2-1 grazie ai gol Saelemaekers e Pulisic e piazzandosi dritto in cima alla classifica di Serie A proprio al pari degli azzurri. Allegri: “Fatti passi avanti, Modric troppo intelligente. E su Juve-Milan.” (LaPresse) – Calciomercato.it Dopo un grande primo tempo il ‘Diavolo’, complice pure l’espulsione di Pervis Estupinan poco prima dell’ora di gioco, ha abbassato il baricentro concentrandosi esclusivamente sul difendere il vantaggio acquisito nella prima frazione di gioco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

allegri fatti passi avanti modric troppo intelligente e su juve milan8230

© Calciomercato.it - Allegri: “Fatti passi avanti, Modric troppo intelligente. E su Juve-Milan…”

In questa notizia si parla di: allegri - passi

Milan, Ricci: “Ho notato passi avanti. Allegri ci chiede di …”

Rabiot Milan: passi concreti dei rossoneri per l’ex Juventus, è una richiesta esplicita del tecnico Allegri! Aggiornamenti importanti sul suo futuro

allegri fatti passi avantiAllegri: “Fatti passi avanti, Modric troppo intelligente. E su Juve-Milan…” - Il tecnico rossonero è intervenuto ai microfoni di 'DAZN' dopo il sofferto successo sul Napoli nel posticipo domenicale. Lo riporta calciomercato.it

allegri fatti passi avantiMilan, Allegri: "Pulisic in panchina? Scelta molto semplice. Siamo contenti di Gimenez" - Le parole di Massimiliano Allegri a pochi minuti da Milan- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Allegri Fatti Passi Avanti