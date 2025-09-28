Il tecnico rossonero è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ dopo il sofferto successo sul Napoli nel posticipo domenicale Un Massimiliano Allegri evidentemente raggiante quello che si è presentato ai microfoni di ‘ DAZN ‘ dopo il fischio finale di Milan-Napol. I rossoneri compiono un’impresa battendo il Napoli 2-1 grazie ai gol Saelemaekers e Pulisic e piazzandosi dritto in cima alla classifica di Serie A proprio al pari degli azzurri. Allegri: “Fatti passi avanti, Modric troppo intelligente. E su Juve-Milan.” (LaPresse) – Calciomercato.it Dopo un grande primo tempo il ‘Diavolo’, complice pure l’espulsione di Pervis Estupinan poco prima dell’ora di gioco, ha abbassato il baricentro concentrandosi esclusivamente sul difendere il vantaggio acquisito nella prima frazione di gioco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

