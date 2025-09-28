Allegri era virtualmente l’allenatore del Napoli svelato il retroscena con una data precisa

Il tecnico rossonero avrebbe sfiorato la panchina dei partenopei: spunta un retroscena a poche ore dalla super partita di San Siro L’impennata di un venerdì nero gli aprì la porta del Napoli. Conte diede il preavviso a De Laurentiis, 18 aprile 2025. Sembra passato un secolo. «C’è qualcosa che non posso confermare. Mi sono accorto in otto mesi che a Napoli ci sono cose che non si possono realizzare». Peggio di una peco o di una stilettata. Quel giorno, vigilia della vittoria a Monza, il presidente era a Los Angeles. Nessuna risposta. Non solo perché era a 10.550 km da Castel Volturno e a 16 ore di volo d Capodichino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

