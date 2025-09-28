Allegri | buon primo tempo nel secondo ci siamo allenati bene nella fase difensiva

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il Napoli «Sono contento perché era un test importante per noi ed era difficile contro il Napoli. Abbiamo disputato un buon primo tempo, nel secondo ci siamo allenati bene nella fase difensiva. I ragazzi sono stati molto bravi, ma è solo l’inizio». Allegri quanto orgoglio questo Milan? «Momentaneamente, ma bisogna continuare a lavorare. Se fosse finita in pareggio non sarebbe successo niente visto cosa è successo in campo. Partite di sofferenza come queste ce ne saranno altre, ma se si gioca così è facile portarle a casa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

