Allegri, allenatore del Milan, ha parlato a DAZN: tutte le dichiarazioni dopo la vittoria dei rossoneri contro il Napoli. L’allenatore del Milan Allegri ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Napoli: le parole in vista della sfida contro la Juve. PRESTAZIONE – «Sono contento perché era un test importante e difficile contro un Napoli di grande qualità. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo con l’espulsione abbiamo allenato la fase difensiva. Quando difendi in un certo modo difficilmente prendi gol o concedi chiare occasioni. I ragazzi sono stati bravi, godiamoci questa vittoria e poi pensiamo all’ultima partita prima della sosta». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri a DAZN: «Contro la Juve sarà una partita meravigliosa ma non ci sto pensando. Dobbiamo continuare a lavorare, vittoria meritata contro un grande Napoli»