Allegri a DAZN | Contro la Juve sarà una partita meravigliosa ma non ci sto pensando Dobbiamo continuare a lavorare vittoria meritata contro un grande Napoli
Allegri, allenatore del Milan, ha parlato a DAZN: tutte le dichiarazioni dopo la vittoria dei rossoneri contro il Napoli. L’allenatore del Milan Allegri ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Napoli: le parole in vista della sfida contro la Juve. PRESTAZIONE – «Sono contento perché era un test importante e difficile contro un Napoli di grande qualità. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo con l’espulsione abbiamo allenato la fase difensiva. Quando difendi in un certo modo difficilmente prendi gol o concedi chiare occasioni. I ragazzi sono stati bravi, godiamoci questa vittoria e poi pensiamo all’ultima partita prima della sosta». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: allegri - dazn
Rabiot a DAZN: «Sarà emozionante giocare contro la Juve, rimane una parte della mia vita. Con Allegri ci siamo sempre sentiti, mi piacerebbe vincere lo Scudetto al Milan»
Allegri a DAZN dopo Milan Bologna: «Nei momenti difficili non bisogna disunirsi… Espulsione? Ecco cosa è successo»
Manna a DAZN: «Con Allegri sono molto legato, ho fatto un percorso alla Juve con lui. Gli auguro tutto il bene possibile. Napoli favorito? Vi dico questo»
#ALLEGRI ESALTA #GIMENEZ L'allenatore del #Milan, a 'DAZN' prima di #MilanNapoli, ha parlato così del suo attaccante messicano, stasera di nuovo titolare - facebook.com Vai su Facebook
#ALLEGRI ESALTA #GIMENEZ L'allenatore del #Milan, a 'DAZN' prima di #MilanNapoli, ha parlato così del suo attaccante messicano, stasera di nuovo titolare - X Vai su X
Allegri: "Napoli? È solo l'inizio. Alla Juve non ci penso, ma sarà meraviglioso". Poi il siparietto con Ambrosini - 1 a San Siro con un primo tempo di grande qualità e un secondo di soff ... Scrive corrieredellosport.it
Allegri: “Fatti passi avanti, Modric troppo intelligente. E su Juve-Milan…” - Il tecnico rossonero è intervenuto ai microfoni di 'DAZN' dopo il sofferto successo sul Napoli nel posticipo domenicale. Da calciomercato.it