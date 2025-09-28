All' artista Mirta Carroli il Riconoscimento Fidapa 2024-2025
Si è svolta al Museo D'Arte Lercaro di Bologna la cerimonia di conferimento del Riconoscimento Fidapa 2024-2025 a Mirta Carroli. Il premio è stato consegnato all'artista Mirta Carroli dalla presidente sezione Fidapa Bologna Giovanna Degli Esposti, accompagnata dalle Presidenti delle sezioni di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: artista - mirta
Oggi a Bologna è stato assegnato il RICONOSCIMENTO FIDAPA DELLE SEZIONI DELL’EMILIA ROMAGNA Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì e Ravenna alla scultrice Mirta Carroli. Donna artista di eccellenza, protagonista dell’arte contemporanea che ha dato - facebook.com Vai su Facebook
Biennale del Libro d'Artista: riconoscimento per il Liceo “Figari” di Sassari - La VII Rassegna Internazionale del Libro d'Artista è stata organizzata dal Comitato friulano DARS (Donna Arte Ricerca Sperimentazione), realtà nata nel 1979 grazie al lavoro innovativo di personalità ... Si legge su unionesarda.it