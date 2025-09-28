Allagato il gattile di Ivrea | la pioggia danneggia il rifugio per i mici in difficoltà | Video

A Ivrea, il gattile gestito dall’associazione EporediAnimali fa i conti con i danni del maltempo. Mercoledì mattina, la struttura di piazza del mercato è stata danneggiata dall’acquazzone che ha colpito la città.I danniAlcune casette di legno del rifugio sono state danneggiate dall’acqua, entrata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it