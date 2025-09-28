Allagamenti a Partanna e a Mondello Meli Forza italia | Sulla fognatura siamo a metà dell’opera ora però bisogna accelerare
"In vista delle piogge autunnali e del rischio di nuovi allagamenti, chiedo con forza all'amministrazione comunale di accelerare l'iter procedurale per l'avvio degli interventi annunciati. È fondamentale non perdere altro tempo: la gente vive nel disagio e con la paura costante di ritrovarsi.
