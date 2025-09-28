La nuova edizione di Ballando con le stelle è partita con il botto su Rai Uno. Non solo per l’attesissimo debutto dei concorrenti vip, ma anche per i primi scontri verbali che hanno acceso lo studio. Milly Carlucci ha confermato in blocco la giuria composta da Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, e già dalla prima puntata non sono mancate scintille. A catalizzare l’attenzione è stata soprattutto Selvaggia Lucarelli, che dopo i complimenti iniziali ha rivolto osservazioni pungenti a una concorrente. Commentando l’outfit definito “smutandato”, la giornalista ha dichiarato: «Abbiamo visto di tutto, sei una delle più nude che abbiamo visto in questi anni». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Alla tua età, le mutande…”. Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli shock con lei davanti a tutti: “Non fare la…”