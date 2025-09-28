Alla tua età… Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli la punzecchia forte davanti a tutti
Su Rai Uno è andata in onda la prima puntata della ventesima edizione di Ballando con le stelle. Grande attesa non solo per vedere i nuovi concorrenti vip cimentarsi in pista, ma anche per i consueti battibecchi tra giuria e partecipanti, che da sempre accendono lo show. Milly Carlucci ha ricordato che la giuria è rimasta confermata in blocco, con Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto: e già dalla prima serata le polemiche non sono mancate. Ad accendere il dibattito è stata soprattutto Selvaggia Lucarelli, che dopo i complimenti degli altri giudici ha preso di mira una concorrente davanti a tutti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
