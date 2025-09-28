Alla SS26 donna di D&G il pigiama maschile diventa il capo essential
Per la SpringSummer 2026, Dolce&Gabbana trasformano il Metropol in un palcoscenico di libertà, dove il pigiama diventa protagonista assoluto. Le note di Patty Pravo, icona di indipendenza e stile, accompagnano una collezione che invita la donna a vivere il pajama dressing non più solo tra le mura della camera da letto, ma come scelta di daywear e eveningwear. La collezione, dal titolo “PJ Obsession”, racconta l’incontro tra rigore maschile e seduzione femminile, mescolando lingerie e tailoring sartoriale. È un lessico nuovo, capace di attraversare con ironia i confini tra boudoir e città. Il pigiama come nuova forma di eleganza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: ss26 - donna
