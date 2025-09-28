Alla scoperta di Besana Dal castello a Santa Caterina In tour con Ville Aperte
Besana aprirà anche oggi i suoi gioielli architettonici, per l’edizione autunnale 2025 di Ville Aperte. Con il plus di un market gastronomico davanti a Villa Filippini, che arricchirà di un altro tassello “saporito“ questa due giorni di scoperta di bellezze. Dalle 10 alle 18, al Parco della Villa, saranno presenti alcuni produttori e aziende del territorio che racconteranno la loro storia e le loro eccellenze gastronomiche. Proprio la principale Villa besanese è tra le protagoniste di uno dei due itinerari turistici organizzato da Ville Aperte, vale a dire di quello dedicato all’antico borgo di Besana inferiore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
