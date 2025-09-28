Alla scoperta dei murales In sella per il Graffiti bike tra colori e inaugurazioni

Un pomeriggio di sport, arte e comunità ha animato ieri le strade della città con la nuova edizione di Graffiti Bike, la pedalata che ha unito mobilità sostenibile e street art. Partita dall’area ex Riverside lungo il Santerno, l’iniziativa ha visto una partecipazione numerosa e appassionata, a conferma dell’interesse crescente verso la bicicletta come strumento non solo di salute, ma anche di scoperta del territorio. Il percorso, organizzato dal Comune insieme a Ciclistica Santerno Fabbi, Guardie ambientali metropolitane e Croce Rossa, ha toccato alcuni dei luoghi simbolo della creatività urbana imolese, dal polo scolastico di via Guicciardini all’Autodromo, passando per il centro storico e l’area della stazione, fino al quartiere Marconi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

