Al Teatro alla Scala di Milano, la moda ha indossato i suoi abiti più responsabili nell’edizione 2025 dei Cnmi Sustainable Fashion Awards. Fra l’eco dei passi di Roberto Bolle e l’attesa dei grandi nomi, la serata ha unito creatività e impegno ambientale celebrando vincitori che interpretano un futuro etico con concretezza. Teatro alla Scala in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Alla Scala trionfa la moda green: Armani premiato, Tod’s e Zegna in vetta