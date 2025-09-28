Quello di oggi fra Maceratese e Inter SM Sammaurese è un confronto diretto fra squadre che al momento occupano un posto assai scomodo in zona playout. E siccome la classifica richiama tutti ad un sano realismo bisogna subito ricordare che per i giallorossi di San Mauro, a secco da tre giornate, il primo obiettivo è interrompere la striscia di sconfitte, per la Maceratese che nel turno infrasettimanale invece ha messo al sicuro i primi tre punti è il momento di sfruttare la fiducia acquisita. Non sono pochi i problemi ai quali Antonino Asta deve trovare una soluzione; prima di tutto far calare il numero di gol subiti, fino ad oggi la media è di due a partita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla Sammaurese servono punti. C’è da invertire subito la rotta