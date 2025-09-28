Alla Sammaurese servono punti C’è da invertire subito la rotta

Ilrestodelcarlino.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello di oggi fra Maceratese e Inter SM Sammaurese è un confronto diretto fra squadre che al momento occupano un posto assai scomodo in zona playout. E siccome la classifica richiama tutti ad un sano realismo bisogna subito ricordare che per i giallorossi di San Mauro, a secco da tre giornate, il primo obiettivo è interrompere la striscia di sconfitte, per la Maceratese che nel turno infrasettimanale invece ha messo al sicuro i primi tre punti è il momento di sfruttare la fiducia acquisita. Non sono pochi i problemi ai quali Antonino Asta deve trovare una soluzione; prima di tutto far calare il numero di gol subiti, fino ad oggi la media è di due a partita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

alla sammaurese servono punti c8217232 da invertire subito la rotta

© Ilrestodelcarlino.it - Alla Sammaurese servono punti. C’è da invertire subito la rotta

In questa notizia si parla di: sammaurese - servono

sammaurese servono punti c8217232Alla Sammaurese servono punti. C’è da invertire subito la rotta - Quello di oggi fra Maceratese e Inter SM Sammaurese è un confronto diretto fra squadre che al momento occupano un posto assai scomodo in zona playout. msn.com scrive

Sammaurese, serve fare l’ultimo passo - Questo è davvero il momento per la Sammaurese nel quale serve prima di tutto stringere i denti: la salvezza matematica è molto vicina, mancano giusto due punti ma la squadra sta cercando di smaltire i ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Sammaurese Servono Punti C8217232