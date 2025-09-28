Alla Querini Stampalia si celebra la traduzione come ponte per la pace Riconoscimento per Baricco
Per il secondo anno, il Premio Letterario Marco Polo Venezia organizza la "Giornata Internazionale della Traduzione" per rendere omaggio agli sforzi instancabili dei traduttori e degli interpreti per promuovere il dialogo, la pace e la comprensione reciproca tra i popoli. L'edizione 2025 si.
Bellini torna a casa alla Querini Stampalia
Al via la terza edizione del concorso creativo promosso da Viessmann Climate Solutions Italia e Fondazione Querini Stampalia. Quest'anno è dedicato ai videomaker e al tema Quiet home: storie di energia silenziosa. Iscrizioni aperte fino al 5 dicembre 2025.
A Baricco-Bach il Premio Marco Polo per la traduzione dei libri - E' stato assegnato ad Alessandro Baricco, per il romanzo "Abel", e a Lise Caillat, traduttrice dell'opera, edita Oltralpe da Gallimatrd, il Premio Letterario "Marco Polo", assegnato dalla Fondazione Q ...
Venezia, la Fondazione Querini Stampalia si rinnova - La Fondazione Querini Stampalia apre oggi, lunedì 5 maggio, una nuova stagione della sua storia culturale, presentandosi completamente rinnovata, con spazi trasformati e un'offerta culturale ripensata ...