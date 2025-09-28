Alla Querini Stampalia si celebra la traduzione come ponte per la pace Riconoscimento per Baricco

Per il secondo anno, il Premio Letterario Marco Polo Venezia organizza la “Giornata Internazionale della Traduzione” per rendere omaggio agli sforzi instancabili dei traduttori e degli interpreti per promuovere il dialogo, la pace e la comprensione reciproca tra i popoli. L’edizione 2025 si. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

querini stampalia celebra traduzioneA Baricco-Bach il Premio Marco Polo per la traduzione dei libri - E' stato assegnato ad Alessandro Baricco, per il romanzo "Abel", e a Lise Caillat, traduttrice dell'opera, edita Oltralpe da Gallimatrd, il Premio Letterario "Marco Polo", assegnato dalla Fondazione Q ... Si legge su msn.com

