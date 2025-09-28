Alien | il finale di earth rielabora segretamente ex machina di a24

Il finale della prima stagione di Alien: Earth ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di fantascienza, rivelandosi sorprendentemente ispirato a un celebre film del 2014 prodotto da A24. Questa conclusione ha offerto uno sviluppo ricco di suspense e colpi di scena, lasciando intendere possibili sviluppi per le future stagioni. In particolare, la narrazione presenta elementi che richiamano in modo evidente alcune tematiche e scenari propri di altre opere iconiche del genere. il finale di alien: earth come una rivisitazione di ex machina. Il climax della serie si configura come una sorta di remake del film Ex Machina. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

