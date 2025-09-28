La terza stagione di Alice in Borderland si distingue per una riduzione significativa del numero di episodi rispetto alle stagioni precedenti, presentandosi con soli sei capitoli. Questa scelta rappresenta un cambiamento notevole nel formato della serie, che fino a ora aveva mantenuto un ritmo più esteso con otto episodi per ciascuna delle prime due stagioni. La decisione di accorciare la durata complessiva suscita domande sulle ragioni che hanno guidato i creatori nella pianificazione di questa versione più compatta. alice in borderland: la stagione più breve di sempre. Rispetto alle prime due stagioni, composte da otto episodi ciascuna, la terza si conclude con soli sei capitoli. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Alice in borderland stagione 3: ecco perché ha solo sei episodi