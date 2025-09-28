Alfa Romeo Giulia Sprint Gta Gruppo 2 | restauro e prova in pista

Abbiamo seguito il restauro completo e la preparazione di un'Alfa Romeo Giulia Sprint Gta 1600 Gruppo 2 eseguiti da Alfa Delta. L'auto, che quest'anno spegne 60 candeline, abbiamo poi potuto provarla sul Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina, in provincia di Pavia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alfa Romeo Giulia Sprint Gta Gruppo 2: restauro e prova in pista

