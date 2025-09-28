Alex Lawther e il futuro di Alien | Pianeta Terra | Joe deve capire da che parte vuole stare

Alien: Pianeta Terra di Noah Hawley è una serie piuttosto densa anche se inserita nella ricca tradizione di film di Alien che "parlano" di qualcosa di diverso da mostri spaziali assetati di sangue che danno la caccia a marines e camionisti dello spazio tristemente impreparati. Lo show in 8 episodi non si è risparmiato rispetto alle scene in cui esplodono petti e mostruosità di attaccano alla testa, ma poi si è occupato di parecchie altre cose, dalla ricerca dell'immortalità ai pericoli dell'intelligenza artificiale senziente fino a, beh, cosa significa essere umani. Il tutto in un mondo distopico abitato non solo da persone in carne e ossa, ma anche da sintetici e cyborg indistinguibili da esse. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

