Santa Maria Hoè (Lecco), 28 settembre 2025 – Un patrimonio inestimabile di cartoline unico al mondo. Sono più di 2 milioni e mezzo, 2.613.034 per la precisione. Sono di ogni formato e forma, materiale, periodo. Alcune hanno più di un secolo e mezzo, altre sono pezzi unici preziosissimi, tante ritraggono luoghi che nemmeno ci sono più. Alessio Fumagalli, collezionista di 67 anni di Santa Maria Hoè, vorrebbe condividere il suo tesoro con chiunque, metterlo a disposizione di altri appassionati come lui, permettere soprattutto ai bambini di vedere, conoscere e apprezzare quelle immagini stampate su cartoncino che un tempo erano l’unico modo per inviare un ricordo, un pensiero, un saluto, testimoniare affetto e vicinanza, e che oggi sono state totalmente rimpiazzate da messaggi WhatsApp usa e getta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessio Fumagalli, il collezionista di cartoline: “Ora sono diventate milioni. Vorrei mostrarle a tutti”