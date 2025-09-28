Alessandro Michieletto è stato premiato come miglior giocatore dei Mondiali 2025 di volley femminile. Lo schiacciatore lombardo è l’ MVP della rassegna iridata che si è conclusa a Manila (Filippine) con il trionfo dell’Italia, che ha sconfitto la Bulgaria per 3-1 in una finale indimenticabile dopo il successo di ieri contro la Polonia con il massimo scarto. Il 23enne succede al palleggiatore Simone Giannelli, che era stato incoronato nell’ultima dedizione vinta sempre dalla nostra Nazionale a Katowice (Polonia). Il martello di Trento, club con cui ha vinto la Champions League nel 2024 e lo scudetto nel 2025, si è fatto apprezzare nell’arco dell’intera rassegna iridata, risultando impattante soprattutto in semifinale e risultando continuo non soltanto in termini di punti realizzati ma anche per la qualità offerta in ricezione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessandro Michieletto MVP dei Mondiali di volley: miglior giocatore e doppio premio, fuoriclasse consacrato