Alessandro Michieletto è da anni considerato come uno dei pallavolisti di riferimento a livello internazionale, viene descritto da diversi addetti ai lavori come un autentico predestinato e oggi è stato incoronato come miglior giocatore dei Mondiali 2025 di volley maschile. Il formidabile schiacciatore ha ricevuto il riconoscimento come MVP della rassegna iridata, conclusa in maniera trionfale dall'Italia per la seconda volta consecutiva: se in occasione degli Europei 2021 e dei Mondiali 2022 era un nome nuovo, questa volta il martello è arrivato al trionfo già da leader, nonostante debba ancora compiere 24 anni (spegnerà le candeline il 5 dicembre).

© Oasport.it - Alessandro Michieletto, il predestinato che diventa MVP dei Mondiali e scherza: “L’oro a casa era impolverato”