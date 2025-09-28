Alessandro Barbero | Quando racconto torno il bimbo che giocava coi soldatini San Francesco non è come lo immaginiamo
Alessandro Barbero ha pubblicato un libro su San Francesco a 800 anni dalla sua morte: lo storico ragiona sulla figura del santo più famoso d'Italia, ma anche sulla nascita della sua passione per la Storia e il Medioevo, toccando anche l'attualità e i conflitti in Ucraina e in Palestina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: alessandro - barbero
Alessandro Barbero al Petruzzelli con il suo libro 'San Francesco'
Alessandro Barbero al Donizetti: presenta il suo nuovo libro dedicato a San Francesco
Alessandro Barbero torna a Bergamo con il dramma di San Francesco
Nel cuore di Caporetto l’illustre storico Alessandro Barbero ricostruisce la Battaglia di Caporetto del 1917. Di più nel nostro telegiornale di domani! - facebook.com Vai su Facebook
Il Professore Alessandro Barbero visita il Museo Tecnico Navale della Spezia della #MarinaMilitare. #IlGrandeEquipaggio - X Vai su X
Barbero: “Francesco un santo tormentato, vi racconto ciò che pensava delle donne e di santa Chiara” - Il medievista lunedì 22 settembre al Petruzzelli presenterà il suo libro edito da Laterza. Scrive bari.repubblica.it
Alessandro Barbero racconta San Francesco: il libro sul santo di Assisi “che tutti crediamo di conoscere” - Alessandro Barbero ospite a Deejay Chiama Italia con il suo nuovo libro dal titolo "San Francesco": l'intervista di Linus e Nicola Savino ... Riporta deejay.it