Alcoltest illegittimo l’automobilista multato fa causa al Comune per 300mila euro

Cerreto Guidi, 28 settembre 2025 – Nelle scorse settimane è stato notificato al Comune di Cerreto Guidi il ricorso in appello da parte dell’automobilista che, ritenendo di esser stato sottoposto all’alcoltest in maniera illegittima, ha fatto causa all’ente per 300mila euro. E pochi giorni fa, il Comune di Cerreto Guidi ha dato mandato ad un legale di rappresentare l’ente in Corte d’appello. Si tratta di una vicenda complessa risalente al mese di dicembre del 2010 e ricostruita in una delibera di giunta: il cittadino protagonista di questa storia, in seguito ad un incidente stradale sul territorio cerretese, “fu sottoposto ad alcool test ed ad una serie di procedimenti (tra i quali anche uno di carattere penale), ritenuti dallo stesso “viziati“ da un utilizzo non corretto dell’apparecchiatura di rilevamento del tasso alcolemico da parte degli agenti di polizia municipale intervenuti in quella circostanza, rendendo, a giudizio dello stesso, tale accertamento illegittimo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

