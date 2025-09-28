Alcaraz ma come hai fatto? Punto da posizione impossibile

Una leggera smorfia, forse per il dolore alla caviglia dopo l'incontro con Baez. Ma di fatto, per Carlos Alcaraz l'infortunio sembra ormai solo un ricordo: lo dimostra questo punto incredibile nel match contro Nakashima all'Atp 500 di Tokyo. Lo spagnolo è costretto a recuperare un contropiede a rete tutt'altro che banale, ma trova una soluzione clamorosa e si porta a casa il punto. La vittoria per 6-2 6-4 contro l'americano spalanca ad Alcaraz l'accesso alla semifinale contro Ruud. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alcaraz, ma come hai fatto? Punto da posizione impossibile

