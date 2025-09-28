Albinati | Il delitto del Circeo uno sfregio alle donne che non ha insegnato nulla

Repubblica.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scrittore ha raccontato il massacro di 50 anni fa in un libro che ha vinto lo Strega. “Quella notte resta il simbolo della ferocia”. Dopo un giorno e una notte di sevizie Rosaria Lopez fu assassinata, Donatella Colasanti sopravvisse fingendosi morta. Era il 30 settembre. 🔗 Leggi su Repubblica.it

