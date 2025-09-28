Albinati | Il delitto del Circeo uno sfregio alle donne che non ha insegnato nulla
Lo scrittore ha raccontato il massacro di 50 anni fa in un libro che ha vinto lo Strega. “Quella notte resta il simbolo della ferocia”. Dopo un giorno e una notte di sevizie Rosaria Lopez fu assassinata, Donatella Colasanti sopravvisse fingendosi morta. Era il 30 settembre. 🔗 Leggi su Repubblica.it
? La frase più dura e sconcertante della "Scuola cattolica", il romanzo fiume di Edoardo Albinati sul delitto del Circeo, recitava: «Nascere maschi è una malattia incurabile». Ma è una tara biologica, un dato di natura? O è piuttosto il risultato, non inevitabile, di