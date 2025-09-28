Al voto il presidente uscente Francesco Acquaroli
Francesco Acquaroli, presidente uscente e ricandidato alla Presidenza della Regione Marche per il centrodestra, ha votato questa mattina alle ore 12. Il seggio è ubicato nella ex Scuola Elementare, Via San Girio 16, Contrada San Girio, a Potenza Picena. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
DUELLO ALLE URNE Domani e lunedì Regione Marche al voto, sfida tra il presidente uscente di Fratelli d'Italia Francesco Acquaroli e l'eurodeputato Matteo Ricci del Pd. Candidato per Forza Italia anche Elia Rossi, sindaco di Montegrimano che si è autososp
Marche al voto: la sfida Acquaroli-Ricci per la presidenza della Regione. Incognita affluenza - Le urne saranno aperte da domenica 28 settembre, dalle ore 7 alle 23, a lunedì 29 settembre dalle ore 7 alle 15, per elezioni a turno unico, senza ballottaggio ... Da ilfattoquotidiano.it
Nelle Marche 1,3 milioni al voto, incognita affluenza - Sul voto pesa l'incognita affluenza: nella precedente tornata di Regionali arrivò a quota 59,75% con picco provinciale a Pesaro (62,27%), dove risiede Ricci, e il minimo a Macerata (56,60%) dove è ... ansa.it scrive