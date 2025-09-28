Al voto il candidato presidente del centrosinistra Matteo Ricci

Ha votato anche Matteo Ricci. Il candidato presidente del centrosinistra ha votato questa mattina, domenica 28 settembre, alle ore 10:30 presso via Ferruccio Mengaroni, 29 nella sua Pesaro. . 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: voto - candidato

Lega, Salvini accelera su Alberto Stefani a candidato del centrodestra. Ma FdI: «Non c?è la data del voto»

“Le Marche abbandonate, ma con il voto la destra sfodera la Zona economica speciale”: parla il candidato del centrosinistra, Ricci

Elezioni regionali Veneto, Zaia ha deciso: al voto il 23 e 24 novembre. E il centrodestra non ha ancora un candidato

DUELLO ALLE URNE Domani e lunedì Regione Marche al voto, sfida tra il presidente uscente di Fratelli d'Italia Francesco Acquaroli e l'eurodeputato Matteo Ricci del Pd. Candidato per Forza Italia anche Elia Rossi, sindaco di Montegrimano che si è autososp - facebook.com Vai su Facebook

Marche al voto, la sfida tra Acquaroli e Ricci. Chi sono gli altri candidati - I principali contendenti sono l'attuale presidente, sostenuto dal centro destra, e l'europarlamentare Pd, sostenuto dal campo largo del centro sinistra ... roma.corriere.it scrive

Marche al voto: la sfida Acquaroli-Ricci per la presidenza della Regione. Incognita affluenza - Le urne saranno aperte da domenica 28 settembre, dalle ore 7 alle 23, a lunedì 29 settembre dalle ore 7 alle 15, per elezioni a turno unico, senza ballottaggio ... Scrive ilfattoquotidiano.it